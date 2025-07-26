Королевская семья Британии: новости, принц Уильям саботировал Карла III

Принц Уильям и его старший сын принц Джордж не собираются следовать «тревожному протоколу» и путешествовать раздельно, что идет вразрез с требованием короля Карла III. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 26 июля?

Как принц Уильям саботировал Карла III

Ранее издание Ladbible сообщило, что принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом — принцем Уильямом.

Ограничение вступило в силу 22 июля, когда Джорджу, занимающему второе место в очереди на престол, исполнилось 12 лет. С этого возраста ему нельзя ездить вместе с другими наследниками, чтобы в случае катастрофы в живых остался хотя бы один.

Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не любят обсуждать безопасность и планы поездок. Однако источники полагают, что, вероятнее всего, их семья не станет менять планы поездок и отправлять Джорджа с матерью на другом самолете или вертолете, отдельно от отца.

«Похоже, что такая тактика не совпадает с желаниями короля Карла III, как и покойной королевы Елизаветы II, — оба они в разное время выражали озабоченность по поводу совместных полетов семьи Уэльских», — говорят инсайдеры.

Уильям, Кейт и трое их детей не только путешествуют вместе: будущий король, как квалифицированный пилот, фактически управляет воздушным судном во время полетов семьи. Согласно книге королевского эксперта Роберта Джобсона, Карлу III не нравилось, что его сын Уильям летает со всей семьей, и он настоятельно просил его прекратить. Королева Елизавета II всегда путешествовала отдельно от наследника престола принца Чарльза (Карла III. — NEWS.ru), считая это важным.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон c детьми Фото: Cover Images/Global Look Press

Что стало еще одной причиной разрыва контракта Netflix с принцем Гарри и Меган Маркл

Как пишет Daily Mail, «гвоздем в гроб» сделки принца Гарри и его супруги Меган Маркл с Netflix на $100 млн стал тот факт, что на ее вино из долины Напа нет спроса у покупателей, утверждает инсайдер в потоковом гиганте. Источник также сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские впали в немилость у знаменитостей, особенно бывшая звезда сериала «Форс-мажоры».

«Никто в Голливуде их больше не оценивает и не хочет с ними общаться, особенно с ней (Меган Маркл. — NEWS.ru). Людям они наскучили», — сказал он.

Предполагается, что Netflix, являющийся деловым партнером бренда Маркл As Ever, отказался продлевать пятилетний контракт пары на $100 млн после того, как два их последних шоу провалились.

У герцогини Сассекской «все складывалось удачно», но количество просмотров шоу «С любовью, Меган» по-прежнему «удручает», и, по словам одного из инсайдеров, больше таких шоу снимать не будут.

Шоу Меган о стиле жизни не попало в топ-300 программ Netflix за первую половину 2025 года и даже уступило нескольким сезонам «Форс-мажоров». А документальный фильм Гарри о поло занял катастрофическое 3436-е место из 7000.

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