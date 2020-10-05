Курганских школьников отправят на каникулы раньше срока

https://static.news.ru/photo/ed7d3ac8-07a7-11eb-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

У школьников Курганской области каникулы начнутся на десять дней раньше обычного — с 16 октября. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Как сообщили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с вирусом, каникулы продлятся три недели.

Ранее в области из-за ОРВИ и коронавируса на карантин были закрыты ряд школ, детсадов и отдельные классы. Так, по состоянию на 5 октября полностью закрыты на карантин три школы — в Кетовском, Белозерском и Половинском районах. Кроме того, на карантине находятся три детсада, ещё семь закрыты частично.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин заявил, что перевод школ на дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом практически неизбежен. Депутат уверен, что это придётся сделать «почти наверняка». Скорее всего, это произойдёт уже после каникул, хотя пока никаких распоряжений о переводе школ на удалёнку не было.