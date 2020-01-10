https://static.news.ru/photo/b6ff003c-3389-11ea-a209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Курганской области 75-летняя Людмила Лукьянова получила январскую пенсию с прибавкой в 1 рубль 14 копеек. Неработающая пенсионерка назвала это издевательством.

Я тут урыдалась. Я не работающий пенсионер, дома сижу, и такая доплата — это издевательство от государства. В магазинах цены повышаются, ЖКХ растёт, а мне рубль прибавили, — рассказала «URA.RU» Лукьянова.

Жительница села Лебяжье пояснила, что работала всю жизнь, порой одновременно на двух работах. Была и поваром, и кладовщиком, и кассиром, и почтальоном. Она вырастила и воспитала двоих детей, но уже 17 лет ходит в протёртых зимних сапогах, потому что «жить не на что». Лукьянова сообщила, что аналогичное «повышение» пенсии коснулось и многих её знакомых.

Первым о такой прибавке к пенсии рассказал внук Людмилы Лукьяновой в соцсетях, написав, что она второй день плачет от обиды. В ПФР «URA.RU» подтвердили , что никакой ошибки не произошло. Прибавка 6,6% была начислена на страховую часть пенсии, а так как она достигла прожиточного минимума, то федеральные социальные доплаты были сокращены.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что у Пенсионного фонда России есть сразу несколько оснований для снижения размера пенсии. Одна из причин перерасчёта пенсии в меньшую сторону — переезд в другой субъект Федерации, так как в этом случае меняется региональный коэффициент. Другой причиной снижения размера пенсии может стать неоплаченный счёт за квартиру или штраф. В ПФР уточняют, что долг будут списывать с пенсии до полного его погашения.