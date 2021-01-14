Купающийся в Чёрном море в январе турист удивил жителей Сочи

https://static.news.ru/photo/a49c68a0-5708-11eb-81d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

В Сочи очевидцы сняли на видео туриста, купающегося в Чёрном море. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как только что искупавшийся мужчина в плавках выходит из воды. При этом отдыхающий идёт бодрым шагом, невзирая на сильные волны со всех сторон. За происходящим наблюдают стоящие рядом люди в шапках и куртках.

На дворе 13 января, хоть и воздух сегодня прогрелся до рекордных уровней в 19 градусов, но водичка холодная и волны к тому же. Но это не мешает некоторым искупнуться, — написали авторы ролика в Instagram-аккаунте live.sochi.

В комментариях пользователи предположили, что пловец, вероятно, сибиряк. Были и те, кто возмутился, отметив, что таких «ихтиандров» потом всем пляжем спасать приходится.

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