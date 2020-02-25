https://static.news.ru/photo/9c61c238-583b-11ea-a91e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludek Perina/CTK/Global Look Press

Новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) должна быть дополнена положением о штрафах за купание в неположенных местах. Так считают в Совете Федерации.

Представителей территорий РФ об этом проинформировали депутаты Ростовской, Кировской, Тверской, Кемеровской и Сахалинской областей, Чувашии и Башкирии, сообщает РИА Новости.

За нарушения на водных объектах предлагается максимальный штраф в 50 тысяч рублей. Минимальные цифры наказаний выглядят скромнее: от 500 рублей до 2 тысяч рублей. При этом должностным лицам грозят штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в проект нового КоАП предлагают внести статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах, складирование стройматериалов в неположенных местах и ненадлежащее выполнение работ по уборке дворовой территории от снега и наледи. Как рассказала комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, в верхней палате парламента РФ собрали и обобщили от регионов 66 поправок к первому варианту нового КоАП.