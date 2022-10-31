Купание белого медведя Диксона в бассейне попало на видео

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Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео с купанием белого медведя Диксона в бассейне. В своем Telegram-канале она написала, что медведь продолжает осваиваться в новом доме. По словам Акуловой, зоологи создали для хищника комфортные условия. Сотрудники зоопарка также стараются ускорить процесс восстановления медведя после полученных ран. Акулова подчеркнула, что ранения на лапах хищника постепенно затягиваются.

Медведь все делает по собственному желанию: заходит в воду, выходит на сушу, когда захочет — возвращается в свой старый вольер. <...> Зоологи стараются ускорить заживление ран на лапах у Диксона. Они несколько раз в день обрабатывают их специальным гелем, который передал один из наших неравнодушных подписчиков. Результат есть — раны понемногу затягиваются, — написала Акулова.

Ранее Акулова сообщила, что в ходе обследования неврологом и реабилитологом у медведя обнаружили слабоположительную динамику. Несмотря на это, из-за характера травм животное не сможет восстановиться полностью. В течение длительного времени медведь будет проходить реабилитационные курсы.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Позже Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.