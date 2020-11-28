Кудрин призвал власть увеличить поддержку россиян в пандемию

https://static.news.ru/photo/c5b71290-3176-11eb-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В российском обществе запрос на социальную поддержку и помощь сейчас выше, чем на свободу. Это позволяет легче вводить новые эпидемиологические ограничения, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, во время пандемии люди стали активно помогать друг другу, но их основные ожидания связаны с государством.

От государства очень большие ожидания. И в общем государство должно увеличить поддержку. Сейчас запрос в первую очередь на помощь и поддержку, — цитирует Кудрина РИА Новости.

Следующий год будет довольно сложным, а ограничения будут сохраняться ещё долгое время, поскольку прививка от коронавируса не даёт стойкой защиты от болезни, считает глава Счётной палаты. Он подчеркнул, что каждый год будет необходимо возвращаться к проблеме защиты от инфекции, часть нагрузки будет сниматься вакцинацией, а часть — мерами предосторожности.

Всё это, может быть, еще закрепится надолго, и мы к этому потихонечку будем вынуждены привыкать, — отметил чиновник.

Ранее Кудрин оценил падение российской экономики по итогам 2020 года на 4,5%. По его словам, в Европе она снизится примерно на 8%, в Великобритании на 11%, в России, согласно официальной статистике, прогнозируется падение на 3,9%. Чиновник считает, что ВВП страны снизится на 4,5%. Об этом писал NEWS.ru.