Куда сходить в Москве в выходные, 26–27 апреля: Библионочь и конструктивизм

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Участники всероссийской просветительской акции «Библионочь-2024» в доме Пашкова Российской государственной библиотеки в Москве

Рассказываем, как провести последний апрельский уик-энд в столице: изучили афишу Москвы и выбрали интересные, на наш взгляд, мероприятия: от цирковых шоу и фестивалей сакуры до народной сказки в рок-обработке и выставки конструктивистской фотографии. Рассказываем, куда сходить самому, с друзьями, ребенком — проведите эти весенние выходные весело и без скуки.

Куда сходить в Москве 26 и 27 апреля с девушкой: «Анна Каренина», рок-музыка и конструктивизм

Если интересуетесь историей фотографии, сходить в Москве с девушкой, самому или с друзьями рекомендуем на выставку в центре «Зотов». Проект «Начинаем творческую дискуссию. Конструктивистская фотография РОПФа и „Октября“», открывшийся 25 апреля, посвящен экспериментам Александра Родченко﻿, Аркадия Шайхета, Якова Халипа и других авторов 1930-х годов.

В выходные в Москве пройдут концерты Полины Гагариной, Евгения Маргулиса, Люси Чеботиной, группы «Мураками». Еще в столице запланирован фестиваль «Старая школа» — мероприятие придется по вкусу фанатам рок-музыки. Любителям классики сходить в Москве можно в Дом-музей Марины Цветаевой: 27 апреля 2025 года тут исполнят произведения Петра Чайковского.

Театр РОСТА приглашает на необычный мюзикл «Иван Царевич и Серый Волк»: привычная сказка зазвучит в рок-обработке. А в театре на Таганке на субботу запланирован экспериментальный спектакль Александра Карпушина. Его постановка «Каренина» вдохновлена и знаменитым романом Льва Толстого, и произведениями Антона Чехова.

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Фото: Сергей Ведяшкин АГН «Москва» Театр Роста в Царицыно

Куда сходить с ребенком в выходные, 26–27 апреля: «космический почтальон» и цирк

В Цирке Никулина на Цветном бульваре запланирована особая программа к 9 Мая — «Музыка Победы». Еще сходить с ребенком в Москве можно и на представление артиста цирка Du Soleil Андрея Кислицина — он представит шоу «Джорандо» в ДК им. Горбунова.

В ЦСИ «Винзавод» с детьми советуем сходить в специальные мастерские. 26 апреля здесь можно отправиться в «Путешествие с космическим почтальоном» и узнать много нового о космосе.

В кино с ребенком в Москве сходить можно на фильмы «Ждун», «Царевна-лягушка», «Очи». А еще в столичных кинотеатрах показывают мультфильмы «Ай да Пушкин», «Джунгли юрского периода». Увидеть можно и классику от Хаяо Миядзаки — «Небесный замок Лапута», «Ходячий замок» и «Унесенные призраками».

Куда сходить в Москве бесплатно в выходные: «Библионочь» и модный показ

Уже в 14-й раз в России пройдет акция «Библионочь». 26 апреля можете бесплатно сходить в Москве во многие библиотеки, книжные магазины и музеи. Главной площадкой акции по традиции стала Российская государственная библиотека. Здесь запланированы поэтический вечер, выступление оперного певца, лекции и творческие встречи, шахматный турнир. Тема акции в этом году — «Свои герои», поэтому о подвигах своих родственников на Великой Отечественной войне расскажут Николай Цискаридзе, потомки Михаила Водопьянова и Валерия Чкалова, директор РГБ Вадим Дуда и многие другие.

А еще 26 апреля сходить бесплатно в Москве советуем на настоящее фешн-шоу «СтильНО по-русски». Дополнят модный показ выступления танцоров и музыкантов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Модели во время гала-показа российских дизайнеров

В Бирюлевский дендропарк в субботу и воскресенье приходите на праздник цветения сакуры — это бесплатно. Организаторы обещают творческие мастер-классы — можно будет, например, сделать оригами. Прозвучит традиционная музыка, а артисты исполнят японские танцы.

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