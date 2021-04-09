КС потребовал исправить статью УК о домашнем насилии

Конституционный суд России обязал законодателей внести изменения в Уголовный кодекс РФ с целью защиты жертв домашнего насилия и ужесточения наказания для лиц, совершающих противоправные посягательства.
КС признал не соответствующей Конституции России ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). В суде считают, что она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случаях, когда подобные действия совершаются лицом, уже имеющим судимость за аналогичные деяния.
В КС подчеркнули, что законодатели не должны игнорировать предшествующую судимость, поскольку она является свидетельством повышенной общественной опасности и указывает на склонность человека к насильственным действиям.
В постановлении КС
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия. Он отметил, что в прошлом году более половины преступлений против детей и подростков совершили члены их семей.