КС потребовал исправить статью УК о домашнем насилии

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Конституционный суд России обязал законодателей внести изменения в Уголовный кодекс РФ с целью защиты жертв домашнего насилия и ужесточения наказания для лиц, совершающих противоправные посягательства.

КС признал не соответствующей Конституции России ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). В суде считают, что она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случаях, когда подобные действия совершаются лицом, уже имеющим судимость за аналогичные деяния.

В КС подчеркнули, что законодатели не должны игнорировать предшествующую судимость, поскольку она является свидетельством повышенной общественной опасности и указывает на склонность человека к насильственным действиям.

В постановлении КС отмечается , что в действующее законодательство необходимо внести изменения, а также разработать механизм компенсаций для потерпевших, в делах которых будет применяться упомянутая статья, до вступления изменений в силу.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин заявил о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия. Он отметил, что в прошлом году более половины преступлений против детей и подростков совершили члены их семей.