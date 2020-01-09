Временно исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу Москвы Ирина Тарасенко сообщила, что магазин «Пятёрочка» на северо-востоке столицы закрыт из-за нашествия крыс.
Магазин находится на улице Бестужевых, 11а. Санитарно-гигиеническое состояние заведения оказалось неудовлетворительным. В здании были обнаружены норы и обрушения. Специалисты нашли следы жизнедеятельности мелких грызунов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор принял решение о приостановке деятельности магазина «Магнит» на востоке столицы. В помещениях проверяющие нашли крыс.
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