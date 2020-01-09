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Депутаты Государственной думы запретили организацию контактных зоопарков на территории России. Ограничения введены с начала 2020 года.

Все животные, которые находились в контактных зоопарках, будут отправлены на реабилитацию и возвращены в свою естественную среду обитания. Также депутаты порекомендовали всем, кто знает о работающих контактных зоопарках, обращаться в...