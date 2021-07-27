Крымские татары призвали Турцию признать полуостров частью России

Крым де-факто и де-юре является частью России. Властям Турции следует признать это, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Его слова приводит РИА Новости.

Если руководство Турции хочет быть последовательным и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации, — сказал он.

Умеров подчеркнул, что крымчане сами сделали выбор в пользу вхождения полуострова в состав РФ. Он также добавил, что Россия никого не принуждает признавать Крым её частью. Это нужно сделать другим странам, если они настроены на конструктивные взаимоотношения.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Москва и Анкара могли бы заключить сделку. Власти Турции прекратят высказывания на тему принадлежности Крыма Украине, а авиакомпании страны возобновят прямые рейсы на полуостров, если Россия в ответ признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это предложение, подчеркнул, что российские регионы никогда не будут предметом сделок.

В турецком парламенте также исключили возможность сделки. Там пояснили, что Крым и Северный Кипр не тождественны по статусу, поэтому не подлежат аналогичным действиям в отношении их признания.