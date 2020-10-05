Крым обновил максимум по числу заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f22281b4-06e9-11eb-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Крымские врачи выявили за сутки 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Предыдущий максимум — 103 заболевших — был установлен 3 октября.

За 4 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. 73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения, — написал Аксёнов в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что за прошедшие сутки обследование прошли 1705 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились 5063 человека, выздоровели 3008 пациентов, в том числе 40 граждан — за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, в России к 5 октября зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая.

Кроме того, впервые за несколько месяцев коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,2. Это даёт право вернуть режим ограничений, если власти на местах посчитают такое необходимым.