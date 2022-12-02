Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Банком еды «Русь» запускает традиционный проект «Ёлка желаний». В рамках социальной акции подарки к Новому году получат более 1450 детей с ограниченными возможностями по здоровью, ребята из малоимущих и многодетных семей.
Благотворительная акция пройдет в 175 магазинах сети в Барнауле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Кемерове и Тюмени. В магазинах будут установлены новогодние ёлки, украшенные открытками. В каждой такой открытке — письмо ребенка Деду Морозу с его самым заветным желанием. Для исполнения этого новогоднего желания достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный там подарок: детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки и другие.
Приобретённые товары необходимо передать сотрудникам магазина. Собранные подарки будут вручены детям — подопечным Банка еды «Русь». Принять участие в акции можно до 20 декабря 2022 года.
Руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко заявила, что ежегодное проведение акции — очень важно для компании, каждый год к нему присоединяется множество людей.
В преддверии Нового года все ждут чуда и исполнения заветных желаний. Особенно сильно волшебства ждут дети. И у каждого из наших гостей есть возможность ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту ребёнка, который в этом нуждается. Мы не первый год проводим акцию «Ёлка желаний» и очень рады тому, каждый год к нему присоединяется множество людей. Все вместе мы делаем важное и доброе дело! — сказала Демешко.