«Круче и больше»: Собянин рассказал о второй волне реновации в Москве

https://static.news.ru/photo/19c3c52a-9a92-11eb-ac82-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо ещё круче и больше, чем первая, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в 2021 году под расселение участников программы реновации будет передано около 70 новостроек.

В настоящее время на стадии расселения находятся порядка 34 тысяч горожан — жителей 224 домов. Из них 25,5 тысячи человек уже получили новые квартиры, сообщает «Москва 24».

Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предусматривает переселение в общей сложности свыше 1 млн человек из старых пятиэтажек в новые дома, построенные за счёт города. Сдано уже свыше 100 домов, ведётся проектирование и строительство ещё 270.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон о реновации по всей России. Субъекты получат право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции жилья. Также на местах будет определяться степень изношенности домов.