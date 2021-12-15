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Криптоэксперт усомнился в скорой легализации майнинга

Криптоэксперт Першиков усомнился в скорой легализации майнинга
13:32, 15 декабря 2021
Криптоэксперт усомнился в скорой легализации майнинга Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Технически легализация майнинга криптовалюты возможна, однако соответствующие законопроекты пока не готовы, заявил ведущий аналитик криптокорпорации «Майн» Виктор Першиков. По его мнению, праворегулирующие организации пока не знают, как контролировать этот сегмент на законодательном уровне, несмотря на западные примеры, передаёт телеканал «360».

Технически сделать это возможно, но в настоящее время законопроект о цифровых активах очень сырой. У праворегулирующих организаций нет окончательного понимания, как именно можно эту сферу регулировать, несмотря на зарубежные примеры, — заявил Першиков.

По его мнению, регулирование и легализация отрасли майнинга может быть полезна как для самих криптоинвесторов, так и для государства. Однако, добавил Першиков, сейчас в России нет для этого возможности и она вряд ли появится в будущем году.

Ранее глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский назвал признак скорой легализации майнинга в России. Он указал на создание специальной рабочей группы по оптимизации законодательства в области криптовалют.

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