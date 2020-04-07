Кремль пока не планирует переносить парад Победы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2220bdc8-78be-11ea-8725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за эпидемии коронавируса пока не принято. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. При этом, подчеркнул представитель Кремля, важно позаботиться о здоровье главных участников таких торжеств — ветеранов, попадающих в основную группу риска из-за пандемии.

Конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, то там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения просто, скажем так, охраны их здоровья, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее советник президента Антон Кобяков предложил российскому правительству не приглашать на парад Победы людей старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы. Один из них — перенос торжеств на более поздний срок.