Кремль отреагировал на угрозы муфтия Чечни в адрес французов в России

https://static.news.ru/photo/0063cba8-1cfb-11eb-9fbb-fa163e074e61_660.jpg Салах-хаджи Межиев Фото: vk.com/salah_mezhiev

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые действия, создающие угрозы для иностранцев в стране, недопустимы.

Как передаёт «Московский Комсомолец», представитель Кремля таким образом прокомментировал высказывания муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева. Духовный лидер ранее пригрозил, что французы в России могут «ответить за слова своего президента» Эммануэля Макрона.

Песков подчеркнул, что все граждане должны действовать в рамках правового поля. Пресс-секретарь также указал на важность обеспечения безопасности иностранных посольств на территории страны. Песков отметил, что угрозы недопустимы как в адрес иностранцев, так и россиян.

Представители мусульманского мира обрушились с критикой на Макрона после прошедшей во Франции церемонии прощания с учителем истории, которого обезглавил террорист. Мотивом для совершения убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель показывал на уроках, рассказывая о свободе слова.

Макрон заявил, что Франция не откажется от публикации карикатур, поскольку будет продолжать отстаивать свободу слова. После этого по всему миру прокатилась волна демонстраций против французских властей.

Как передавал NEWS.ru, угрозами в адрес Франции и её граждан обеспокоились во французском посольстве в Москве. Дипломаты призвали российские власти выступить с открытым осуждением подобного поведения.