https://static.news.ru/photo/dc3114de-427b-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в расследование по делу журналиста Ивана Голунова.

По его словам, в постановке задачи найти заказчиков фальсификации материалов «совершенно нет необходимости».

Здесь ведётся работа и пока никакого намерения у нас и возможности вмешиваться в эту работу нет, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что пять сотрудников полиции задержаны по делу Голунова.

Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.