Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве 6 августа

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Почти треть россиян хотели бы закончить работать до 55 лет, чаще о таком желании заявляют женщины, свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Так, 31% респондентов не против завершить карьеру до достижения 55-летнего возраста, 69% — после него. 22% мужчин и 17% женщин хотели бы перестать активно работать в возрасте 60–65 лет, а...