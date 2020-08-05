Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве 6 августа

В Москве в четверг, 6 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит 27 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Сегодня через столичный регион скользнёт холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков с вероятностью локальных гроз, — сказал специалист РИА Новости.
Синоптик отметил, что в Подмосковье температура воздуха составит плюс 23–28 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 4–9 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится до 754 миллиметров ртутного столба.
Как ранее писал NEWS.ru, температура на 6-7 градусов выше нормы ожидается на начавшейся неделе, с 3 августа, на северо-востоке России. В Якутии превышение составит 10-11 градусов, в центре европейской части страны — 2-3 градуса.
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