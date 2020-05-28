Красноярские врачи показали свои лица после долгой смены в «красной» зоне

https://static.news.ru/photo/6a015240-a0f2-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федеральный Кардиоцентр Красноярск (ФЦ ССХ)/vk.com

Врачи и медсёстры красноярского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, который во время пандемии был перепрофилирован под стационар для заражённых коронавирусной инфекцией, сфотографировались после долгих смен в «красной» зоне.

Кадры опубликовали на официальной странице кардиоцентра в социальной сети. В подписи к снимкам пользователям предлагают посмотреть на медицинских специалистов, которые рискуют своим здоровьем, спасая жизни людей с коронавирусом.

На лицах врачей видны глубокие следы и покраснения от специальных защитных костюмов и масок, которые необходимо носить во время работы в «красной» зоне. В настоящее время там трудятся 55 сотрудников. В их числе кардиохирурги, реаниматологи, медсёстры, техники и санитарки.

На данный момент в стационаре медучреждения находятся 79 пациентов с подозрением на COVID-19 и с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Четверо больных в стационаре подключены к аппаратам ИВЛ, у всех пациентов болезнь проходит в средней или тяжёлой степени, передаёт «МК в Красноярске».

Как ранее писал NEWS.ru, глава Министерства здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Он сам сообщил об этом 25 мая.

Ранее в Министерстве подчёркивали, что руководитель ведомства ушёл на самоизоляцию. Отмечалось, что Немик принял это решение после обнаружения COVID-19 у одного из его подчинённых.