https://static.news.ru/photo/696b3d3e-bea6-11e9-896f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Коллективное обращение от объединения «Крановщики Казани» и организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) в Татарстане направлено в администрацию президента России. Авторы обращения сообщили Владимиру Путину, что проверка состояния техники, начатая после забастовки, содержит ложные выводы, что подвергает жизнь рабочих угрозе.

Главной претензией крановщиков является неудовлетворительное состояние спецтехники и гибель рабочих на объектах, пишет издание « Накануне ».

Проводимые в данный момент комплексные проверки Ростехнадзора и прокуратуры Республики Татарстан технического состояния башенных и гусеничных кранов на строительных объектах города Казани носят явно фиктивный характер, — говорится в коллективном обращении на имя Владимира Путина.

Авторы петиции подчёркивают, что квалифицированные крановщики «написали уведомления о приостановке работ в связи с опасностью для их жизней, к работам были привлечены лица, не имеющие аттестации и навыков работы на данном оборудовании, что является грубейшим нарушением техники безопасности».

Также в обращении говорится, что 5 августа на одной из строек в Казани произошло падение гусеничного крана, техническое состояние которого было признано ранее «удовлетворительным».

Крановщики выразили возмущение тем, что прокуратура отказалась от включения в состав рабочей группы их представителей, ссылаясь на то, что «работодатель обжалует результаты проверок и состав данной комиссии считается незаконным».

Мы считаем такой ответ прямым лоббированием интересов руководств строительных компаний, поскольку они заинтересованы в первую очередь в скорости сдачи объектов и получении прибылей, а не в соблюдении норм техники безопасности, а также жизни и здоровье наемных работников, — говорится в обращении.

Помимо этого, крановщики обратили внимание на позицию Минстроя Татарстана, который «первоначально поддержав требования профсоюзной организации о проведении проверок, затем отказался участвовать в решении данной проблемы».

Как писал News.ru, около 40 крановщиков в Казани 24 июля не вышли на работу из-за неудовлетворительного состояния подъёмной техники на стройках. Они не позиционировали акцию как забастовку, объясняя простой техническими причинами. Прокуратура и Государственная инспекция труда в Татарстане обещали провести серию проверок.