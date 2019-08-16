https://static.news.ru/photo/228c323c-c0d7-11e9-b6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Власти Москвы не согласовал КПРФ проведение автопробега по улицам столицы. Демонстрацию с участием сотни автомобилей предполагалось провести 31 августа.

Уведомление о намерении провести акцию столичный комитет компартии подал 16 августа, сообщил первый заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Маршрут предполагал следование колонны от станции метро ВДНХ по Третьему транспортному кольцу, Воробьёвскому шоссе и улице Косыгина до смотровой площадки на Воробьёвых горах, передаёт « Интерфакс ».

По словам Олейника, при указанном в уведомлении скоростном режиме в 20 километров в час движение ста автомобилей могло создать препятствия для работы объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, автоколонна создала бы помехи движению других машин, в том числе экстренных служб и общественного транспорта.

Это считают власти, нарушило бы права граждан, не участвующих в мероприятии.

Ранее News.ru писал, что КПРФ организовали на проспекте Сахарова согласованный митинг с требованием проведения честных выборов. на неё пришли около четырёх тысяч человек.