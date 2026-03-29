Котлеты Кодру — не просто отбивные, а шедевр из Молдовы. Свиная корейка, фаршированная грибами и ветчиной в тройной панировке

Это блюдо — целая симфония вкусов и текстур. Сочная свинина, пикантная начинка из ветчины и грибов, воздушная панировка, а затем — гармоничный аккомпанемент из хрустящего картофеля, свежих овощей и сладких фруктов.

Что понадобится

Для котлет: свиная корейка на косточке (отбивная) — 4 шт. (по 200–250 г), шампиньоны — 200 г, ветчина — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, сливки 20% — 2 ст. л., белое сухое вино — 1 ст. л., панировочные сухари молотые — 1 ст. л., дижонская горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л., растительное масло — для жарки, соль, черный перец — по вкусу.

Для панировки: мука пшеничная — 5–6 ст. л., яичные желтки — 2 шт., растительное масло — 1 ч. л., хлебная крошка (из белого батона) — 100 г.

Для жарки и подачи: топленое или сливочное масло — 50 г, картофель — 4-5 шт., белый хлеб для тостов — 4 ломтика, помидоры — 2 шт., консервированные груши или персики — 4 половинки, зелень, хрен столовый с уксусом — для подачи.

Как готовлю

Острым ножом зачистите косточку, освободив ее на 2–3 см от мяса, чтобы получилась аккуратная ручка. Мясную часть слегка отбейте через пищевую пленку, не разрывая волокон, чтобы получился ровный пласт.

Для начинки мелко нарежьте грибы и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета и испарения влаги. На другой сковороде пассеруйте мелко нарезанный зеленый лук 1–2 минуты.

Ветчину нарежьте кубиками, смажьте горчицей и обжарьте на сухой сковороде до легкой корочки. В миске соедините грибы, лук и ветчину, добавьте сливки, вино, молотые сухари, лимонный сок, соль и перец; перемешайте до состояния влажного, но не жидкого фарша.

На середину каждой отбивной выложите по 1,5 ст. л. начинки, аккуратно заверните края мяса, формируя аккуратный конверт с косточкой снаружи.

Для панировки подготовьте три тарелки: с мукой, со взболтанными вилкой желтками и маслом и с хлебной крошкой. Каждую котлету обваляйте последовательно в муке, яичной смеси и хлебной крошке, плотно прижимая панировку.

В сковороде с толстым дном разогрейте топленое масло и обжарьте котлеты на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем переложите их на противень и доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке в течение 10–15 минут.

Пока котлеты запекаются, нарежьте картофель соломкой и обжарьте во фритюре или в большом количестве масла до хрустящей корочки. Обсушите на бумажном полотенце.

Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде. Подавайте котлеты Кодру на поджаренном хлебе, украсив косточки бумажными папильотками.

В качестве гарнира выложите картофель фри, дольки свежего помидора и консервированные фрукты. Украсьте зеленью, полейте растопленным маслом, а хрен подайте отдельно в соуснике.

