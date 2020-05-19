Общество

Костромич пригласил друзей в гости и заразил их коронавирусом

17:03, 19 мая 2020 69
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Костромской области вернулся из Подмосковья, где работал вахтовым методом, и пригласил к себе домой друзей. В результате он заразил коронавирусом пятерых человек.

Предварительно он позвонил в службу 112 и сообщил о возвращении. Там ему рассказали о необходимости в течение 14 суток соблюдать самоизоляцию, передаёт РИА Новости.

Несмотря на предупреждения, он решил выпить с друзьями. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка коронавируса зафиксирована в Жирновском районе Волгоградской области. В местном психоневрологическом интернате инфекция выявлена у 30 пациентов.

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