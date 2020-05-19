Костромич пригласил друзей в гости и заразил их коронавирусом

Житель Костромской области вернулся из Подмосковья, где работал вахтовым методом, и пригласил к себе домой друзей. В результате он заразил коронавирусом пятерых человек.
Предварительно он позвонил в службу 112 и сообщил о возвращении. Там ему рассказали о необходимости в течение 14 суток соблюдать самоизоляцию,
Несмотря на предупреждения, он решил выпить с друзьями. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышка коронавируса зафиксирована в Жирновском районе Волгоградской области. В местном психоневрологическом интернате инфекция выявлена у 30 пациентов.
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