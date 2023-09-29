Костомаров показал, как плавает в бассейне

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в Telegram видео, на котором он плавает в бассейне. Он отметил, что наиболее подходящим для него стилем плавания является «дельфин».

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что он находится в тяжелом состоянии, из-за чего врачи ввели спортсмена в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Позднее спортсмен признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему живых конечностей. Какие еще тайны Костомаров раскрыл перед телезрителями — в материале NEWS.ru.

17 сентября Костомаров опубликовал видео своей разминки с футбольным мячом. На кадрах Костомаров в компании перепасовывается мячом и успевает несколько раз его начеканить.

23 сентября супруга фигуриста Оксана Домнина сообщил, что олимпийскому чемпиону 2006 года может предстоять еще одна хирургическая операция. По ее словам, врачи продолжают борьбу за сохранение левой руки спортсмена.