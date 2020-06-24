Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы

https://static.news.ru/photo/5ac977c0-b60b-11ea-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Олег Артемьев (справа) Фото: OlegMKS/twitter.com

Российский космонавт Олег Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, которая побывала с ним на Международной космической станции в 2018 году.

Артемьев развернул это знамя во время своего второго полёта на МКС вместе с другим российским космонавтом Антоном Шкаплеровым 9 мая 2018 года. На знамени стоят их подписи, печати МКС, дата акции и дата, когда знамя прилетело на станцию, сообщает РИА Новости.

Во время церемонии, которая транслировалась в соцсетях музея, Артемьев рассказал, что космонавтам разрешено брать на станцию не более 1 кг личных вещей, но знамя, которое весит 150 граммов, ему позволили взять сверх нормы.

Как писал NEWS.ru, в Московской области во время показательных прыжков парашютисты развернули в небе гигантское знамя Победы и флаг России. Это самое большое в истории знамя Победы. Его площадь — 15 × 25 метров. Общий вес вместе с креплениями составил более 110 кг. Размер флага России ещё больше, 20 × 30 метров, вес — более 120 кг. Организатором мероприятия выступил холдинг «Технодинамика» Ростеха. Серия прыжков посвящена празднованию 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Десантирование проводилось с высоты 2200 метров на разработанных «Технодинамикой» парашютах, предназначенных для десантирования людей с большими грузами.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.