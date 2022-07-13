Косметолог напомнила о главных правилах ухода за кожей летом Косметолог Яланская посоветовала очищать кожу утром и вечером в летний период

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В летний период крайне важно очищать кожу утром и вечером, однако для этого не рекомендуется использовать мыло и щелочные, спиртовые средства, так как они могут привести к сухости, заявила косметолог Марина Яланская в разговоре с «МК в Красноярске». Она порекомендовала воспользоваться муссом, пенкой или мицеллярной водой.

Не забывайте об увлажнении — втором этапе ухода за кожей. Именно увлажнение предотвращает шелушение, чувство стянутости. Летом стоит применять легкие увлажняющие кремы. Рекомендуется использовать ламеллярные эмульсии — они укрепляют защитный барьер кожи, закрывают дефекты в пластах липидов, действительно лечат и ухаживают, не оставляют блеска и подходят даже для жирной кожи, — напомнила Яланская.

Она также призвала отказаться от использования густых и плотных тональных средств в летний период. Косметолог заверила, что под действием высокой температуры они не будут держаться на лице. Вместо этого Яланская посоветовала использовать кремы с легкими текстурами или BB-кремы. По ее мнению, летом не стоит наносить на лицо пудру, так как из-за повышенной потливости она становится плотной и забивает поры.

Ранее косметолог Оксана Рогожина заявила: чтобы умывание простой водой было максимально полезным для кожи лица, перед этим надо нанести жирорастворяющие средства. По ее мнению, при умывании происходит нормализация биоценоза кожи с обитающими на ней микроорганизмами, а также легкая тонизация кожи и улучшение микроциркуляции крови.