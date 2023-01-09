«Кощунство»: православные активисты пожаловались в СК на солиста Little Big Активисты из «Сорока сороков» пожаловались в СК на солиста Little Big из-за видео с крестом

Фото: Социальные сети

Илья Прусикин

Активисты из православного движения «Сорок сороков» написали заявление в Следственный комитет на солиста группы Little Big Илью Прусикина после того, как тот опубликовал видео со скейтбордом в виде креста, передает Telegram-канал Mash. По словам одного из участников движения, музыкант мог не осознавать духовных последствий своих действий, но правовые точно предвидел.

Илья Прусикин записал видео с кощунством в отношении Креста Господня. Допускаю, что господин Прусикин не осознавал духовных последствий своих действий. Но уверен, что он предвидел последствия правовые и целенаправленно на это шел, думая, что никогда больше в Россию не вернется. Конечно, Илья может считать, как хочет, но мы уже направили заявление в Следственный комитет России. Уверен, дело будет возбуждено, и господину Прусикину будет вернуться в Россию сложнее, — сказал один из активистов.

7 января, в день православного Рождества, Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста в одном из американских скейтпарков и опубликовал видео в соцсетях.

В июне этого года участники группы Little Big покинули Россию. До этого музыканты выступили против военной операции на Украине. В конце июля стало известно об отмене их российского тура.

Позднее Прусикин заявил, что лишился собственности и контрактов после отъезда в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что все деньги, которые собирает с выступлений, идут исключительно на нужды группы и проживание в США. При этом он подчеркнул, что не жалеет об отъезде.