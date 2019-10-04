Законодательство РФ может пополниться термином «коррупционное правонарушение». Проект соответствующего закона разработал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров. Документ разослан в регионы для ознакомления.
О своей инициативе сенатор рассказал «
Коррупция — это продажность власти. Само слово «коррупция» — это не преступление. Чтобы наказать человека, его деяния должны попасть под конкретное определение. Мы предлагаем отнести к «коррупционным правонарушениям» действия, за которые предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность, — резюмировал сенатор Александров.
В сентябре, как сообщал News.ru, Генпрокуратура РФ отметила рост на 3,6% числа коррупционных преступлений. В ведомстве посчитали, что увеличение показателя связано с улучшением качества работы правоохранительных органов.
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