https://static.news.ru/photo/aadcc8dc-e692-11e9-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Законодательство РФ может пополниться термином «коррупционное правонарушение». Проект соответствующего закона разработал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров. Документ разослан в регионы для ознакомления.

О своей инициативе сенатор рассказал « Парламентской газете ». По его словам, термин отсутствует в законе «О противодействии коррупции», что осложняет наказание взяточников и конфискацию добытых незаконным путём средств. В качестве примера Александров напомнил о введённой в 2018 году правовой норме, которая предполагает зачисление в Пенсионный фонд конфискованных средств, полученных в результате коррупционных правонарушений. Однако отсутствие соответствующего термина в законах позволяет всегда оспорить правомерность передачи таких средств в ПФ.

Коррупция — это продажность власти. Само слово «коррупция» — это не преступление. Чтобы наказать человека, его деяния должны попасть под конкретное определение. Мы предлагаем отнести к «коррупционным правонарушениям» действия, за которые предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность, — резюмировал сенатор Александров.

В сентябре, как сообщал News.ru, Генпрокуратура РФ отметила рост на 3,6% числа коррупционных преступлений. В ведомстве посчитали, что увеличение показателя связано с улучшением качества работы правоохранительных органов.