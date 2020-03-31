https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На территории Гонконга медицинские специалисты обнаружили коронавирусную инфекцию у домашнего кота. В настоящее время питомец изолирован как от общества людей, так и от своих сородичей.

Представители департамента сельского и рыбного хозяйства Гонконга отметили, что ранее у кота не наблюдалось симптомов заболевания. Они уверяют, что животное подхватило инфекцию от своего хозяина.

Ранее у проживающего в Бельгии кота был заподозрен коронавирус. Пушистый начал чихать и страдать от диареи через некоторое время после возвращения хозяина из Италии. На данный момент результаты кота обнародованы не были.

Этот случай прокомментировали на конференции, созванной Бельгийским институтом общественного здравоохранения. Микробиолог Эммануэль Андре пояснил, что случаи передачи вируса от человека к животному крайне редки, передаёт RT.

По инофрмации на 1 апреля, в мире коронавирусом заразились более 859 тысяч человек, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России зафиксировано 2337 случаев коронавирусной инфекции, 121 человек выписан из больницы, 17 умерли. Из них на Москву приходится 1613 случаев, более 70 выписаны из больницы, 11 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов назвалсамонадеянным заявление о возможности заражения домашних животных коронавирусом.