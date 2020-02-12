https://static.news.ru/photo/db9a6c46-4da7-11ea-b434-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Даниил Парфенович из Красноярска и Инна Савинцева из Кировской области познакомились «благодаря» вспышке коронавируса нового типа в Китае. Молодые люди встретились во время эвакуации, и между ними вспыхнули чувства.

Мы столкнулись в аэропорту Уханя (провинция Хубей) во время эвакуации русских из Китая, — вспоминает юноша. Он является студентом одного из вузов КНР. Изучает бизнес. Инна в Китае работает по лицензии музыкальным редактором, занимается звуковым оформлением.

Во время составления списков организаторы проверяли имена и фамилии. Сначала назвали Инну, потом друга Даниила — Вадима, а потом и его самого. Они стали в очередь друг за другом.

Инна и Вадим поздоровались друг с другом, начали разговаривать. Будущий кавалер девушки тоже подключился к беседе. Потом она взяла инициативу в свои руки, начала интересоваться, откуда Даниил родом. А товарищ просто сразу «исчез», пишет KP.ru.

Сейчас молодые люди находятся в пункте временного содержания в Тюмени и называют эту эпидемию короLOVEвирус.

На 12 февраля 2020 года число заражённых составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что этап «Формулы-1» Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Официальное решение о полной отмене или переносе ещё не принято, однако провести гонку в другие даты будет проблематично.