https://static.news.ru/photo/3284ec9c-6e9c-11ea-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения в работе судов, которые были введены в России в связи с угрозой эпидемии коронавируса, не должны привести к нарушению разумных сроков рассмотрения уголовных дел. Такую уверенность высказал заместитель председателя Верховного суда и председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.

Выступая в Совете Федерации, он указал на то, что это временная мера, которая применена «на незначительный период», передаёт ТАСС.

По его словам, среди стран — членов Совета Европы у России самые короткие сроки рассмотрения уголовных дел в судах первой инстанции: в среднем это 34 дня против 138 дней у западных коллег.

Давыдов уточнил, что разумные сроки рассмотрения дел «сопряжены с соблюдением конституционных прав граждан на справедливое судебное разбирательство».

Ранее NEWS.ru писал, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции в российских судах было решено приостановить рассмотрение уголовных дел. Ограничения введены с 19 марта по 10 апреля. Рассматривать будут только категории дел безотлагательного характера либо дела упрощённого производства, где решение выносят без присутствия сторон.