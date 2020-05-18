Коронавирус помог выявить слабые точки инфекционной службы в России

https://static.news.ru/photo/043604d2-99af-11ea-872a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пандемия коронавируса показала слабые точки инфекционной службы, заявила руководитель секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Елена Рыжова.
По её словам, в дальнейшем власти намерены работать над решением обнаруженных проблем.
Конечно, в дальнейшем все это будет модернизироваться, — цитирует Рыжову РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, эксперты Счётной палаты занимаются подготовкой рекомендаций и предложений по модернизации системы здравоохранения в России, перед которой были поставлены серьёзные вызовы после начала борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.