Коронавирус помог выявить слабые точки инфекционной службы в России

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Продление больничных для работающих пенсионеров не скажется на их доходах в мае. Такое мнение высказал завлабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

Он объяснил это тем, что практически у всех пенсионеров есть необходимый стаж в восемь лет, который предполагает оплату больничного в стопроцентном размере. Кроме того, отметин специалист, немало пожилых людей трудятся...