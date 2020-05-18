Общество

Коронавирус помог выявить слабые точки инфекционной службы в России

11:47, 19 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса показала слабые точки инфекционной службы, заявила руководитель секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Елена Рыжова.

По её словам, в дальнейшем власти намерены работать над решением обнаруженных проблем.

Конечно, в дальнейшем все это будет модернизироваться, — цитирует Рыжову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, эксперты Счётной палаты занимаются подготовкой рекомендаций и предложений по модернизации системы здравоохранения в России, перед которой были поставлены серьёзные вызовы после начала борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях