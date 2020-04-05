Коронавирус обнаружили у врача-педиатра из Хакасии

https://static.news.ru/photo/dc85d224-77d4-11ea-b409-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Одним из двух новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии, стала врач-педиатр. Она, как предполагается, заболела в России.

Оба жителя — мужчина и женщина — прибыли в аэропорт Абакана 30 марта рейсом из Москвы. За границей они не были, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

После возвращения в Хакасию клинических симптомов у педиатра не наблюдалось, и она, не подозревая о заболевании, вышла на работу. Позднее при появлении симптомов женщина была отправлена на больничный. На данный момент уже известны все, с кем контактировала врач.

Из членов семьи заразившейся женщины двое определены в Республиканскую инфекционную больницу, ещё трое размещены в обсервационном центре.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции. Однако прогулки должны проходить на расстоянии не более 300 м от дома.