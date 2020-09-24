Коронавирус обнаружен у младшего сына Ефремова

https://static.news.ru/photo/bc15f48e-fe83-11ea-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Младший сын актёра Михаила Ефремова Борис заболел коронавирусом.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на друга семьи Ефремовых, полковника юстиции Алексея Лобарева, заражение выявили в школе.

Всей семьёй они уехали в загородный дом на самоизоляцию. Мальчик, слава богу, чувствует себя хорошо, — подчеркнул Лобарев.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что новый, третий по счёту адвокат Ефремова Пётр Хархорин, специализирующийся на делах по ДТП, попросил назначить артисту наказание, не связанное с лишением свободы. Защитник фигуранта обратился с апелляционной жалобой на приговор, заявили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.