Главврач московской больницы раскрыла статистику по COVID-19

https://static.news.ru/photo/e6e03122-b390-11ea-af1e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Краснова Фото: Светлана Краснова/facebook.com

Лечение в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве проходят 533 человека по данным на 21 июня 2020 года. Из них 148 заразились коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), рассказала главврач учреждения Светлана Краснова. Ещё у 217 специалисты подозревают болезнь.

148 случаев [COVID-19] подтверждено лабораторно, из них: 17/14 детей, 15/15 беременных, рожениц и родильниц, 12/11 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3), — написала медик на своей странице в социальной сети Facebook.

За прошедшие 24 часа на территории Москвы ещё 1007 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 21 июня сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что на данный момент число исцелившихся после COVID-19 жителей Москвы достигло отметки в 135 556 человек. Исходя из имеющейся информации, в Москве COVID-19 с начала пандемии заболели 212 978 человек.

Всего в России зафиксировано 576 952 выявленных случая COVID-19 (по сведениям на 20 июня), выздоровели более 334 600 пациентов, свыше восьми тысяч умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, 32 пациента скончались за сутки от коронавируса в Москве. Число жертв инфекции в столице составило 3597 человек. Указанное число умерших за сутки — наименьшее за период с 26 апреля, когда умер 31 человек.

В России проведено 16,9 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19). Сутками ранее этот показатель составлял 16,6 млн. Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавируса находятся 310,7 тысячи человек.