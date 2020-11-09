Королёва назвала вероломством публикацию интимного видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/cfc8032c-2323-11eb-ad94-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва резко высказалась по поводу распространения в Сети личного видео футболиста Артёма Дзюбы и призвала остановить травлю публичных людей.

Артистка выразила свою поддержку Дзюбе и назвала его великим спортсменом современности, а также напомнила о неприкосновенности частной жизни.

Ещё один беспардонный поступок, вероломство, надругательство над неприкосновенностью частной жизни... Сколько судеб ещё надо сломать, чтобы конституционные права человека (в том числе публичного) соблюдались в государстве, которое провозглашает себя правовым, — написала певица в своём Instagram.

Королёва обратилась к правозащитникам и представителям власти с просьбой сделать так, чтобы закон о защите частной жизни работал.

Артём, мы тебя любим, поддерживаем и ценим. Держись! — подытожила звезда.

На днях в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас. Футболист уже выступил с признанием и даже поблагодарил «судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие».

Злоумышленники, которые распространили скандальное видео с Артёмом Дзюбой, совершили серьёзное преступление и могут быть привлечены как к уголовной, так и к административной ответственности, сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат Нарек Костанян. Взломщикам грозят санкции по нескольким пунктам Гражданского кодекса РФ. Например, по статье 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» или по статье 151 «Компенсация морального вреда».