На месте Дзюбы мог быть любой: что грозит за слив чужого интимного видео

Футболист Артём Дзюба оказался в центре скандала из-за слитого в Сеть интимного видео с его участием. Неизвестные злоумышленники распространили пикантный контент, получив доступ к его личным данным. Однако не только знаменитости, но и обычные люди всё чаще подвергаются незаконному распространению порочащего их контента. Чаще всего жертвами таких утечек становятся женщины, которым экс-возлюбленные подобным образом мстят за разрыв отношений, утверждают эксперты.

Необходимо ввести уголовное наказание для тех, кто распространяет в Сети личную информацию человека без его согласия, сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам политика, государство должно обратить внимание на эту проблему. Ведь на месте Артёма Дзюбы может оказаться любой.

Конечно, не каждый снимает подобные видео. Но они могут быть любые. Если не такие, так другие. То есть личного характера, не для посторонних глаз. Люди никак не защищены от подобных провокаций. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Политик добавил, что сегодня в рамках российской правоприменительной практики за такие деяния либо не следует никакого наказания, либо оно бывает слишком мягким. Поэтому многие решаются преступить закон и опорочить чужое имя.

Виталий Милонов Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники, которые распространили скандальное видео с Артёмом Дзюбой, совершили серьёзное преступление и могут быть привлечены как к уголовной, так и к административной ответственности, сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат Нарек Костанян. Взломщикам грозят санкции по нескольким пунктам Гражданского кодекса РФ. Например, по статье 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» или по статье 151 «Компенсация морального вреда».

Кроме того, согласно Уголовному кодексу, действия злоумышленников подпадают под статьи 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По обеим статьям можно попасть в места не столь отдалённые на срок до двух лет. Более мягкий вариант наказания — штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Есть положительная судебная практика, суды начали выносить обвинительные приговоры. Их становится всё больше. Однако чаще всего за такие деяния никого не сажают. Нарек Костанян адвокат адвокат

Адвокат добавил, что средний размер взыскания за такого рода преступления составляет сегодня 100 тысяч рублей. Как правило, правонарушителями оказываются мужчины, которые обиделись на своих возлюбленных и решили им отомстить таким образом. При этом всё чаще женщины не стесняются обратиться в правоохранительные органы.

Снимать интимные видео для личного просмотра — это абсолютно нормально. В основном это делается для дальнейшей демонстрации пикантного контента реальному или потенциальному сексуальному партнёру, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. Если обоим возлюбленным это нравится, никакой патологии в этом нет.

Патологической скорее является реакция общества. Как говорил Антон Павлович Чехов: интеллигентный человек — это не тот, кто во время званого обеда не прольёт соус на скатерть, а тот, кто это заметит, но не подаст вида. Общественное порицание неоправданно и недопустимо. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Эксперт добавил, что активная сексуальная жизнь повышает жизненный тонус, поднимает настроение и самооценку у человека. А для капитана сборной России по футболу эти качества весьма важны. Поэтому решение об отстранении Артёма Дзюбы от матчей — неверное, считает он.