Координатор нижегородского штаба Навального заявил о давлении силовиков

https://static.news.ru/photo/fc80b734-6314-11eb-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Трегубов/twitter.com

Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов, арестованный на пять суток за организацию протестной акции, отказался от своих полномочий и призвал людей не ходить на несогласованные акции. Видеообращение было распространено через социальные сети. Соратники оппозиционера заявили, что тот был вынужден сделать это под давлением.

В коротком ролике Трегубов заявляет, что он выступает за закон и порядок и что все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью. «Кто будет отвечать за задержанных и пострадавших? Я против столкновений и призываю вас соблюдать закон и порядок. Не выходите на несогласованные акции. Берегите себя. Соблюдайте закон», — говорится в видеообращении.

Между тем в региональном штабе Навального утверждают, что Трегубов не исключал возможности подобного давления, поэтому заранее передал через адвоката обращение с просьбой критически относиться в заявлениям, сделанным без присутствия своего защитника.

Любые мои заявления, показания, обращения, данные мной в отсутствие адвоката <...> прошу также считать полученными под пытками, давлением, принудительно. Я прошу не верить им, поскольку в настоящий момент я боюсь за свою жизнь и здоровье, угроза которым исходит от правоохранительных органов, — сказано в распространённом заявлении Трегубова.

Как сообщил адвокат оппозиционера Александр Караваев, тот опасается за свои жизнь и здоровье, в связи с чем попросил направить своё заявление в правоохранительные органы и в СМИ.

В оппозиционном штабе подчеркнули, что Трегубова заставили записать видео в кабинете начальника спецприёмника. Там провели параллель с обращением экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которое та записала в кабинете главы Центризбиркома республики незадолго до выдворения в Литву.

Сторонники Навального рассказали, что в помещениях штаба и у родителей Трегубова силовики провели обыски, изъяв всю технику и даже мерч, включая носки. Всё это проводилось в рамках так называемого санитарного дела — о нарушениях эпидемических ограничений.

Помимо прочего, нижегородский штаб заявил о неизменности планов провести шествие 31 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протеста были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отказались вести диалог с представителями оппозиции, назвав их «молодчиками с улиц». При этом, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власть готова к диалогу с «недовольными гражданами», если те соблюдают закон.