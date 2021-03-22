Консьержка рассказала о роскошном жилье сына губернатора Пензенской области

https://static.news.ru/photo/f390e7a4-8b08-11eb-bbb4-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Консьержка одного из жилых домов в Пензе описала жилплощадь, на которой проживает сын губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Александр.

Мужчина вместе с женой и детьми занимает сразу четыре квартиры на одном из этажей, рассказала женщина Пятому каналу. По словам консьержки, всего на этаже, где живёт сын губернатора, восемь квартир.

Дом стоит уже пять лет. Я работаю всего второй год, пока я тут находилась, они всё время делали ремонт. После Нового года они уже заселились, — поделилась женщина.

Накануне в СК РФ рассказали, что Ивана Белозерцева и его пятерых возможных соучастников задержали по делу о взяточничестве на сумму свыше 31 млн рублей. Всем фигурантам предъявили обвинение. Позже Басманный суд Москвы 22 марта арестовал вероятных преступников до 20 мая 2021 года. Белозерцева отправили в СИЗО. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал NEWS.ru, губернатору и его возможным соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Губернатору инкриминируют деяние, предусмотренное частью 6 статьи 190 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.