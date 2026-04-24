Конфеты-желе «Фруктовые» за 15 минут — сок, желатин и мед: яркие, полезные и без искусственных красителей

Беру натуральный фруктовый сок, желатин и мед — нагреваю, размешиваю до полного растворения, разливаю по формочкам и убираю в холодильник. Через 15 минут на столе яркие, прозрачные желе-конфеты, которые получаются сладкими, ароматными и намного полезнее магазинных. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для детей и для тех, кто следит за питанием.

Получается обалденная вкуснятина: упругие, гладкие конфеты-желе с насыщенным фруктовым вкусом и ароматом, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл фруктового сока (апельсинового, яблочного, вишневого или любого другого), 20 г желатина (быстрорастворимого), 2 столовые ложки меда (или сахара по вкусу). Желатин залейте 50 мл холодного сока из общего объема, оставьте на 5–10 минут для набухания. Оставшийся сок нагрейте с медом до горячего состояния, но не кипятите. Добавьте набухший желатин, тщательно перемешайте до полного растворения.

Процедите через сито для удаления комочков. Разлейте смесь по силиконовым формочкам или в небольшую форму для застывания. Уберите в холодильник на 1–2 часа до полного застывания. Готовые конфеты выньте из формочек, при желании обваляйте в сахарной пудре или кокосовой стружке. Храните в холодильнике.

