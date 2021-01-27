Кондуктор из Красноярска пинками выгнала пенсионерку из автобуса

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Следующая пандемия, которая может возникнуть, станет для мира ещё более разрушительной, если не будут извлечены уроки из пандемии коронавируса. Такое мнение выразил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая, несомненно, наступит, будет еще разрушительнее, — заявил Брико...