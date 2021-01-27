Кондуктор из Красноярска пинками выгнала пенсионерку из автобуса

Сотрудники полиции Красноярска проводят проверку после инцидента между кондуктором и пассажиркой в автобусе.
В Сети было опубликовано видео, на кадрах которого видно, что кондуктор буквально пинками выгоняет из транспорта пожилую женщину без медицинской маски на лице. Пассажирка несколько раз пытается вернуться, однако её сталкивают ногой со ступеней.
В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку, — сообщили в областном главке МВД.
Также ситуацией заинтересовались в городском департаменте транспорта,
Ранее NEWS.ru писал, что пермяк решил обмануть систему и надевать маску только тогда, когда автобус останавливается на остановке. Такой расклад не устроил ни кондуктора, ни других пассажиров. Сотрудница автопарка потребовала надеть средство защиты и не снимать его на протяжении всего пути. COVID-диссидент в ответ заявил, что все пассажиры — «рабы», а у него якобы вообще аллергия, поэтому ничего он надевать не будет.