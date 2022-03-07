Концерты, конкурсы, чучело: в Измайлово прошли масленичные гуляния

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В выходные в Измайловском Кремле прошли двухдневные праздничные гуляния по случаю Масленицы.

Сотни человек собрались в Москве, чтобы проводить зиму и поприветствовать весну, а заодно принять участие в боях на мечах, традиционных русских играх и конкурсах, увидеть выступление артистов русского народного канала «Жар Птица» и, конечно же, отведать блинов от шеф-поваров.

Гвоздём и завершением программы стало, безусловно, сжигание чучела зимы, восхитившее и стар и млад.

О том, как проходило празднество — в фоторепортаже NEWS.ru.