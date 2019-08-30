https://static.news.ru/photo/d21adb94-cbe6-11e9-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Концерт фестиваля «PRO лето» начался на проспекте Академика Сахарова. Зрителей ждут выступления Ольги Бузовой, Тимы Белорусских, Алексея Воробьёва, рэпера Мота, Elvira T, «Дискотеки аварии», Sabi Miss и Кристины Си.

В качестве хедлайнера шоу выступит американский певец Джейсон Деруло. Также приглашены такие артисты, как Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Концерт продлится до 20:00. Также активные москвичи и гости столицы смогут посетить семь спортивных площадок, где пройдут бесплатные мастер-классы по слэклайну, сапсёрфингу и уличным танцам.

Ещё один крупный концерт состоится на ВДНХ. Он начнётся в 19:30 и продлится до 23:00. Ожидаются выступления группы «Руки вверх!», «Дискотеки аварии», Егора Крида, рэпера Мота, Клавы Коки, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасии Кожевниковой, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man.

Помимо этого, посетители смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, послушать лекции и пообщаться с известными блогерами. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Ритм моего города», передаёт mos.ru .

Ранее News.ru писал, что в сентябре в Туле состоится легендарный рок-фестиваль Woodstock. В 2019 году мероприятие пройдёт в 50-й, юбилейный раз. В списке выступающих — Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Greatful Dead, Creedence Clearwater Revival2, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears. Поклонники русского рока смогут насладиться выступлениями отечественных исполнителей.