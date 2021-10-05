«Комсомольская правда» приняла решение закрыть представительство в Минске

«Комсомольская правда» приняла решение закрыть своё представительство в Белоруссии. Решение о закрытии ЗАО «БелКП-ПРЕСС» принято после анализа событий последнего года и особенно последней недели, сообщила редколлегия издания на сайте.

Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП, — подчеркнули в газете.

Министерство информации Белоруссии 29 сентября заблокировало доступ к сайту «Комсомольская правда в Беларуси», отметив, что это сделано из-за публикации, способствовавшей формированию источников угроз национальной безопасности.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ранее говорил, что речь идёт о воспоминаниях одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, застрелил сотрудника КГБ. Через несколько дней был задержан автор публикации журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко.

Ранее стало известно, что Геннадия Можейко заключили под стражу, пока ему не предъявлено обвинение. Об этом сообщила адвокат журналиста. Она также отметила, что ведущий следствие орган не должен уведомлять ни адвоката, ни задержанного о том, что принято решение о применении меры пресечения. Адвокат пока не в курсе, когда Можейко предъявят обвинение.