Журналиста Можейко заключили под стражу

Журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко заключили под стражу. Пока ему не предъявлено обвинение. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на адвоката журналиста.

Судя по тому, что он не вышел из ИВС, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — пояснила адвокат.

Она пока не в курсе, когда Можейко предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что Можейко задержали на территории Белоруссии, а не России, как предполагалось ранее. 1 октября он был заключён под стражу белорусскими правоохранительными органами в рамках возбуждённого уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статьёй 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь.