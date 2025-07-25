Компьютер стал тихим: как выбрать кулер для процессора

Компьютер стал тихим: как выбрать кулер для процессора

Стабильность и производительность компьютера напрямую зависят от температуры процессора. И если вы собираете новый ПК или хотите улучшить охлаждение, выбор подходящего кулера — критически важный этап. Но как определить, какой вариант будет подходящим, а какой окажется бесполезным, как вентилятор в пустыне?

В новом материале NEWS.ru рассказываем, как правильно выбрать кулер для процессора.

Как правильно выбрать кулер для процессора

Охлаждение — важнейший элемент в системе. Кулер отвечает не только за температуру, но и за шум, стабильность и даже долговечность компонентов. Вот основные критерии выбора:

1. Тип кулера: воздушный или жидкостный?

Воздушное охлаждение — самый популярный вариант. Прост в установке, дешевый, надежный. Хорошо подходит для большинства пользователей.

СЖО (система жидкостного охлаждения) — тише, мощнее, но дороже и требует больше места. Подходит для геймеров и тех, кто хочет красивую сборку.

2. Совместимость с сокетом и корпусом

Убедитесь, что кулер подходит под сокет вашей материнской платы. Для справки — сокетом называют специальный разъем на материнской плате, в который устанавливается процессор.

Проверьте габариты! Некоторые кулеры могут не влезть в корпус или мешать установке оперативной памяти.

3. Тепловой пакет (TDP)

У кулера должен быть TDP не ниже, чем у вашего процессора. Например, если у CPU TDP = 105 Вт, кулер должен быть рассчитан хотя бы на 110–120 Вт.

4. Уровень шума

Обратите внимание на децибелы. Если хотите тихую систему — выбирайте кулер с уровнем шума до 25–30 дБА.

Некоторые модели оснащены регулируемыми оборотами, что позволяет балансировать между тишиной и охлаждением. Обратите на этот фактор внимание при выборе кулера.

Выбор кулера — баланс между охлаждением, уровнем шума, размером и бюджетом. Не всегда нужно брать самое дорогое: зачастую надежный воздушный кулер средней ценовой категории отлично справится с задачей.