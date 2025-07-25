Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 16:30

Компьютер стал тихим: как выбрать кулер для процессора

Как выбрать кулер для процессора Как выбрать кулер для процессора Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стабильность и производительность компьютера напрямую зависят от температуры процессора. И если вы собираете новый ПК или хотите улучшить охлаждение, выбор подходящего кулера — критически важный этап. Но как определить, какой вариант будет подходящим, а какой окажется бесполезным, как вентилятор в пустыне?

В новом материале NEWS.ru рассказываем, как правильно выбрать кулер для процессора.

Как правильно выбрать кулер для процессора

Охлаждение — важнейший элемент в системе. Кулер отвечает не только за температуру, но и за шум, стабильность и даже долговечность компонентов. Вот основные критерии выбора:

1. Тип кулера: воздушный или жидкостный?

  • Воздушное охлаждение — самый популярный вариант. Прост в установке, дешевый, надежный. Хорошо подходит для большинства пользователей.

  • СЖО (система жидкостного охлаждения) — тише, мощнее, но дороже и требует больше места. Подходит для геймеров и тех, кто хочет красивую сборку.

2. Совместимость с сокетом и корпусом

  • Убедитесь, что кулер подходит под сокет вашей материнской платы. Для справки — сокетом называют специальный разъем на материнской плате, в который устанавливается процессор.

  • Проверьте габариты! Некоторые кулеры могут не влезть в корпус или мешать установке оперативной памяти.

3. Тепловой пакет (TDP)

  • У кулера должен быть TDP не ниже, чем у вашего процессора. Например, если у CPU TDP = 105 Вт, кулер должен быть рассчитан хотя бы на 110–120 Вт.

4. Уровень шума

  • Обратите внимание на децибелы. Если хотите тихую систему — выбирайте кулер с уровнем шума до 25–30 дБА.

  • Некоторые модели оснащены регулируемыми оборотами, что позволяет балансировать между тишиной и охлаждением. Обратите на этот фактор внимание при выборе кулера.

Выбор кулера — баланс между охлаждением, уровнем шума, размером и бюджетом. Не всегда нужно брать самое дорогое: зачастую надежный воздушный кулер средней ценовой категории отлично справится с задачей.

кулер
компьютер
Охлаждение
воздух
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд избрал меру пресечения замглавы Химок по делу о крупной взятке
Трамп оценил возможность встречи с Путиным и Зеленским
Садовод рассказала, какие культуры нельзя сажать после клубники
В Совфеде обозначили статус процессов интеграции территорий Донбасса
В РПЦ объяснили, почему западные христиане стали чаще переезжать в РФ
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка
В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть
Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса
Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест
«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве
ВС России «прогрызают» Октябрьское направление
Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко
Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции
Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко
«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска
Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ баллоном
Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна
В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.