«Пунктуальный отлет»: Песков пообещал, что Путин вовремя отбудет в Анкоридж Песков: Путин вовремя вылетит из Магадана в Анкоридж на саммит с Трампом

Президент России Владимир Путин пунктуально вылетит из Магадана в Анкоридж, где состоится саммит с американским лидером Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина на борту самолета на пути на Аляску. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что глава государства вылетит спецбортом, закончив участие в мероприятиях в Магадане. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналиста.

В настоящий момент президент проводит совещания по вопросам развития Магаданской области. <...> Потом будет отдельная встреча с губернатором [Сергеем Носовым], и потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11 часов (22:00 мск. — NEWS.ru) по тамошнему времени президент [Путин] должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп, — рассказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной в ходе саммита на Аляске. Однако, по словам американского лидера, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.