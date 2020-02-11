Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КПРФ не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции России. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

По его словам, это, прежде всего, образ, который «соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы».

Собственно говоря, мы во многом Моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там не пытался говорить другое, просто положите рядом эти документы, — цитирует Зюганова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, с инициативой включить упоминания бога в Конституцию выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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