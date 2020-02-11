Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма забыли поздравить с годовщиной единственную оставшуюся в живых участницу Ялтинской конференции. Об этом сама 95-летняя Галина Романько рассказала журналистам. По словам женщины, она осталась совершенно одна.

Приезжали раньше, к каждому празднику поздравления были. Сейчас забыли совершенно. Я осталась одна, они думают, что уже, может, меня не существует. Только Путин меня поздравляет. Потому что у нас вместе...