КПРФ не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции России. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
По его словам, это, прежде всего, образ, который «соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы».
Собственно говоря, мы во многом Моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там не пытался говорить другое, просто положите рядом эти документы, —
цитируетЗюганова «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, с инициативой включить упоминания бога в Конституцию выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен