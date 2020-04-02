Общество

Коммунальщики дали советы по утилизации медицинских масок

12:24, 03 апреля 2020 15
Фото: Global Look Press

Медицинские маски, салфетки и линзы — предметы, контактировавшие со слизистой оболочкой человека, нужно выбрасывать отдельно от остального мусора, сообщили в департаменте ЖКХ Москвы.

После того как мусорный пакет полностью будет заполнен, его нужно плотно завязать и оставить на трое суток.

Такая процедура поможет обезвредить отходы и снизить риск распространения вируса. После этого положите пакет в контейнер с серой наклейкой, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, первые этажи жилых домов в Московской области начали дезинфицировать из-за распространения коронавируса.

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