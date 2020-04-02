Коммунальщики дали советы по утилизации медицинских масок

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В период с 1 по 22 марта в российских аптеках был зафиксирован рост продаж витаминов и седативных лекарственных средств. Как считает терапевт Людмила Лапа, указанные изменения могут быть связаны с реакцией общества на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что россияне в течение марта приобрели 21,1 млн упаковок витаминов, что на 31% больше, чем за тот же месяц в прошлом году. Успокоительных было продано 11,4 млн упаковок. Этот...